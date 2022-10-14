Gençlere rehberlik

Konuyla ilgili ilçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonundaki öğrencilerimizle her hafta mutâd olarak düzenlenen buluşmalarımızda İlçe Müftümüz ve Din Görevlilerimiz tarafından gençlerimize manevî rehberlik ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

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