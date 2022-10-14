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Gençlere rehberlik

Yenifakılı Müftülüğü tarafından her hafta Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonundaki öğrencilere yönelik program düzenleniyor.

14 Ekim 2022 Cuma 02:11
Gençlere rehberlik

Konuyla ilgili ilçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonundaki öğrencilerimizle her hafta mutâd olarak düzenlenen buluşmalarımızda İlçe Müftümüz ve Din Görevlilerimiz tarafından gençlerimize manevî rehberlik ediliyor.” ifadelerine yer verildi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Gençlere Rehberlik
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