Gençlere hizmet

Belediye ekiplerince çalışmaların aralıksız sürdüğü “Yeşiltepe Mahallesi Spor Tesisi” tamamlanma aşamasına geldi.

Mahalle sakinlerinin yıllardır şikâyetçi olduğu, daha önce bataklık şeklinde atıl durumda olan dere yatağını ıslah ederek çevre kirliliğinin önlendiği proje kapsamında ortaya çıkan alan belediye tarafından değerlendirilerek gençlerin hizmetine sunuldu.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, açık hava spor tesisi içerisinde 1250 m2 çim futbol sahası, 510 m2 basketbol sahası ve 240 m2 voleybol sahasının bulunacağını ifade etti.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Yapımı devam eden çim saha, basketbol ve voleybol sahalarının kısa sürede tamamlanması için ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, ilçemizdeki ilk uygulamalardan olacak güzel bir çalışmayı Yeşiltepe Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz güvenli ve standartlara uygun şekilde tasarladığımız spor alanlarında keyifli vakit geçirerek kendilerini farklı spor branşlarında geliştirme fırsatı da yakalayacaktır.” dedi. »Haber Merkezi