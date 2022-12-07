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Gençlerden ziyaret

Sarıkaya ilçesinde, Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’i ziyaret etti.

07 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Gençlerden ziyaret

Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Murathan Aygül, Berat Yiğit Tek, Serdar Hasbek ve Abdullah Eren Zümrüt, göreve yeni gelen İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’ i makamında ziyaret etti. 
Okul derslerinden, hobilerine; gelecek hedeflerinden çok farklı konulardaki fikirlerine kadar bir çok hususta renkli ve faydalı bir sohbetle geçen ziyaretten çok memnun olduğunu ifade eden Eleveren, gençlerin en dinamik teminatı olduğunu vurgulayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Müftülüğün kapısının gençlere daima açık olduğunun altını çizen Elveren, “Gençlerimizde daha sık ziyaretler bekliyoruz. İleriki dönemlerde çok farklı etkinlikler bünyesinde gençlerle bir araya gelmeyi umuyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi
 

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Gençlerden Ziyaret
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