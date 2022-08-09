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Gençler ücretsiz konaklıyor

81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, gençlerin ücretsiz konaklamasına imkân sağlayan uygulama hayata geçirildi.

09 Ağustos 2022 Salı 02:11
Gençler ücretsiz konaklıyor

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler, 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabilecekler. 
Gençler uygulama kapsamında 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz konaklayabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamada; yurtlarda kalacak kişilerin 444 0 472’yi arayarak randevu almaları gerektiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise; “İlk başta 18-25 olan yaş aralığı daha sonra 18-30 yaş aralığına çekildi. Yurtlarda kalmak isteyen vatandaşlar her ilde sadece 3 gün konaklayabilecek. Başvuru yapmak isteyenlerde öğrenci şartı aranmaksızın herkes konaklayabilecek. Sadece yaş sınırlaması var. Konaklama başvurusu için ilgili yurt müdürlüğüyle en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soy isim ve TC kimlik numarasıyla rezervasyon yapılıyor. Yurda giriş yapılırken gençlerden nüfus cüzdan fotokopisi alınır. Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla üç gece konaklanabilir. Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır. Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13:00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13:00’te boşaltmalıdır.  Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05:00 ve son giriş saati 01:00 olarak uygulanır.  Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır” ifadeleri kullanıldı.
YOZGAT’TA 2 YURT AYRILDI
KYK yurtlarının yaz aylarında rezervasyonla 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz olarak Yozgat’tan 2 yurt binası gençlere açıldı. Gençlerin yaz aylarını Yozgat’ta etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri için 2 yurt binası tahsis edildi. Erkekler için İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan Bozok Yurdu A Blok, kadınlar için ise kampüs alanında bulanan Yozgat Yurdu A Blok belirlendi. Erkekler için hazırlanan yurdun kapasitesi 264, kızlar için hazırlanan yurdun kapasitesi ise 320 kişilik.
YURTLARDA KALAN MEVCUT
Proje kapsamında Yozgat’ta hazırlanan yurtlarda kalan kişiler bulunuyor. Erkekler için İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan Bozok Yurdunda 6 kişi kalırken, kızlar için hazırlanan kampüs alanında bulanan Yozgat Yurdunda ise 27 kişi kalıyor. 
İNTERNETTEN TAKİP EDEBİLİRLER
Bakanlık tarafından hayata geçirilen ‘Seyehatsever’ projesine başvuru yapacak kişiler bakanlığın internet sitesinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca gitmiş oldukları illerde hangi yurtlar olduğunu da yine internet sitesinden takip edebilirler. »Sema Nur Koçaker

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Gençler ücretsiz Konaklıyor
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