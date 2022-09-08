Gençler Raftingle buluşuyor

Yozgatlı gençleri Rafting Sporu ile buluşturduklarını dile getiren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Çekerek Rafting Parkurunda Rafting düzenleneceğini belirtti.

Sorgun Gençlik Derneği tarafından 10 Eylül Cumartesi günü Dünya Rafting Federasyonu tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda Rafting düzenleneceğini iafade eden Uğuz, “Rafting, debisi ve akış hızı yüksek olan akarsularda raft denilen botlarla yapılan ekstrem bir su sporudur. Rafting ismi, İngilizce kelime anlamı “sal” olan “raft” tan gelir. Hızla ve delice akan akarsulara karşı devrilmemek ya da alabora olmamak için verilen mücadele bu sporun temelini oluşturur.

Rafting, eğitmen önderliğinde bot ile akarsu yatağı üzerinde gerçekleştirilen bir takım oyunudur. En az 4, en fazla 12 kişilik ekip botun iki yanında yerlerini alarak kürek çeker. Rehber bu ekibi yönlendirir ve ön tarafta yer alarak botun kayalıklara çarpmasını önlemek için gruba direktif verir. Kılavuzlardan; iyi eğitimli olmaları ve rafting yapılan su yatağını çok iyi biliyor olmaları beklenir. Rafting, eğitmen eşliğinde düzenlenecektir. 10 Eylül Cumartesi günü, 14.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır. Gençlerimize ücretsiz çay, kahve ve ikramlarımız olacaktır. Rafting Turu için Çekerek Belediyesi kişi başı 100 lira talep etmektedir. Rafting turuna katılan her genç, 100 lira giriş ücretini Rafting turu sırasında Çekerek Belediyesine elden ödeme yapacaktır. Son başvuru tarihi 8 Eylül Perşembe günü saat19.00’da sona erecek” şeklinde konuştu. »Selma Şahin

