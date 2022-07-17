Gençler kamp yolunda

Gençlik Merkezi üyesi gençler birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmak ve keyifli anlar geçirmeleri için Hatay’da deniz, Trabzon’da doğa ve Ankara Çamkoru’da çadır kamplarına uğurlandı. Bir kardeşlik iklimi sloganıyla başlatılan 2022 yılı kamp döneminde deniz, doğa ve çadır kamplarına gençler uğurlandı. Yozgatlı gençler kamplarda çeşitli etkinliklerinin yanında gittikleri bölgelerin kültürel ve doğa güzelliklerini görme fırsatı buluyorlar. Çeşitli bölgelerden gelen gençler ile bir kardeşlik iklimi oluşturup, birbirleri ile kaynaşma, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulan gençler, gençlik kampları ile farklı bölgeleri de gezip tanıma fırsatı buluyorlar. »Haber Merkezi