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Gençler ile buluştu

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları yönetimi gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. 

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Gençler ile buluştu

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Çay bizden sohbet sizden’ programı kapsamında İstanbulluoğlu Mahallesi gençleri ile bir araya gelindi. 
AK Parti Yozgat Gençlik Kolları düzenlemiş olduğu ‘Çay bizden sohbet sizden’ temalı buluşmada gençlerin sorunlarını ve fikirlerini dinledi. 
Buluşmada konuşma yapan AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, “Genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Sorularına cevaplar verdik fikirlerini ve düşüncelerini dinledik. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle hedef2023’e emin adımlarla gidiyoruz, Elhamdulillah.” dedi. »Haber Merkezi 
 

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Gençler Ile Buluştu
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