Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.476,92
ALTIN
1.093,78
DOLAR
18,71
STERLİN
22,62
EURO
19,97

“Gençler içimizi ısıttı”

Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla Yozgat Belediyesince “15 mahalleye 15 halı saha projesi” kapsamında Eskipazar mahallesine yapılan sahadan dolayı gençler Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti.

30 Aralık 2022 Cuma 02:42
“Gençler içimizi ısıttı”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından 10 mahalleye 10 halı saha projesine Yozgat Belediyesi de 5 mahalleye 5 halı saha ekleyerek destek verdi. Halı saha hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklar ise tamamlanan modern halı sahalarda futbol oynamanın heyecanını yaşıyor.
Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan halı sahalar ile halı sahası olmayan mahalle kalmadı. 
Bazı mahaller ise ilk kez halı saha ile tanıştı. Halı Saha yapılan mahalleler ise şöyle; “Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi, Agah Efendi Mahallesi, Mutafoğlu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yukarı Çatak Mahallesi, Yenicami Mahallesi, Bahçeşehir Mahallesi, 2 Nolu TOKİ, Eskipazar Mahallesi, Tuzkaya Mahallesi, Divanlı Mahallesi”
Halı sahada maç yapan gençler Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etmek amaçlı video yayınladılar.
Gençlerin yayınlamış oldukları videoya karşılık olarak Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya hesabından “Aralık akşamının soğuğunda gençlerimiz içimizi ısıttı” paylaşımını yaptı. 
Köse sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; “15 mahallemize yaptığımız 15 halı sahalardan biri olan eski pazar mahallemizdeki sahamızda gençlerimizin aralık akşamında spor yapması bizleri çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gençler Içimizi ısıttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EYT sevinci
EYT sevinci
Kadın gazetecilerle buluştu
Kadın gazetecilerle buluştu
Yarışma düzenlendi
Yarışma düzenlendi
Başer, fotoğrafını seçti
Başer, fotoğrafını seçti
Rektörden ziyaret
Rektörden ziyaret
Başkan toplantıya katıldı
Başkan toplantıya katıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim