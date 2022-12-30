“Gençler içimizi ısıttı”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından 10 mahalleye 10 halı saha projesine Yozgat Belediyesi de 5 mahalleye 5 halı saha ekleyerek destek verdi. Halı saha hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklar ise tamamlanan modern halı sahalarda futbol oynamanın heyecanını yaşıyor.

Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan halı sahalar ile halı sahası olmayan mahalle kalmadı.

Bazı mahaller ise ilk kez halı saha ile tanıştı. Halı Saha yapılan mahalleler ise şöyle; “Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi, Agah Efendi Mahallesi, Mutafoğlu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yukarı Çatak Mahallesi, Yenicami Mahallesi, Bahçeşehir Mahallesi, 2 Nolu TOKİ, Eskipazar Mahallesi, Tuzkaya Mahallesi, Divanlı Mahallesi”

Halı sahada maç yapan gençler Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etmek amaçlı video yayınladılar.

Gençlerin yayınlamış oldukları videoya karşılık olarak Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya hesabından “Aralık akşamının soğuğunda gençlerimiz içimizi ısıttı” paylaşımını yaptı.

Köse sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; “15 mahallemize yaptığımız 15 halı sahalardan biri olan eski pazar mahallemizdeki sahamızda gençlerimizin aralık akşamında spor yapması bizleri çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi