Gençler Diyarbakır’da

Tematik kamplardan olan medeniyet, tarih, kültür ve doğa kampları kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinden 41 öğrenci Diyarbakır’a gitti. 16-22 yaş arasının katılmış olduğu kamplara Yozgat merkez, Çekerek, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgundan öğrenciler katıldı. 4 gün sürecek olan kampta gençler çeşitli illerden gelen gençler ile kardeşlik ikliminde Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezerek öğrenecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkan nesiller olarak yetişmelerini ve birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 06 Mayıs - 28 Kasım 2022 tarihleri arasında Çanakkale, Nevşehir, Diyarbakır, İstanbul ve Bitlis ilinde "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" düzenlenecektir. Yozgat’tan toplam 13 gurup halinde 585 kişi katılım sağlayacağı kamplarda ileri ki dönemlerde bu sayının artma durumu bulunmaktadır.

KAMPALAR DA BAŞVURU ŞARTLARI

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Başvurular Gençlik Merkezi üzerinden alınacak, 16-22 yaş aralığındaki gençler arasından; daha önce yaşadığı yer dışında farklı bir şehre gitme imkânı olmayanlar, gençlik faaliyetlerine katılma imkânı kısıtlı olanlar, kırsalda yaşayan dezavantajlı gençler ve çocuklar, yetim veya öksüzler, şehit veya gazi yakınları, okul veya sınıf birincileri ya da başarılı öğrenciler ve sanatsal, sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlerde başarı elde edenler, Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal faaliyetlerine katılım sağlayanlar öncelikli faydalanması sağlanacaktır.

4 GÜNLÜK KAMP

41 Genç ve iki refakatçının katılımı ile gerçekleştirilecek 4 günlük kamplarda gençlerimiz gittikleri illerin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek öğrenecekler. Doğa güzelliklerini görecek, makam ziyaretleri ile kişisel iletişime katkı sağlayacak, çevre temizliği gibi faaliyetler ile duyarlı bir genç olma yönünde örneklikler yaşayacaklar. Ayrıca başka illerden gelen gençler ile aynı ortamda değişik yöresel kültürleri görecek ülkemizin coğrafi ve etnik her tarafının farklı güzelliklerinin olduğunu yaşayarak öğrenecekler.

FAKLI DÖNEMLERDE KATILIM SAĞLANACAK

Kız ve erkeler guruplarımız farklı dönemlerde gidecek olup bizi biz yapan değerlerimiz ve kültürlerimiz öğrenecek Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde devletimizin gençlere verdiği değeri hissedecekler” ifadeleri kullanıldı.

DÖNEMLER VE KONTENJANLAR

2022 yılı medeniyet tarih ve kültür kampları dönemleri ve kontenjanları ise Gençlik Merkezi tarafından şu şekilde açıklandı;” Diyarbakır, 29 Temmuz tarihinde giriş 1 Ağustos tarihinde ise son bulacak. Kızlar için düzenlenecek olan kampta kontenjan ise 45 kişi. Nevşehir, erkekler için 3 Ağustos giriş 6 Ağustos bitiş, kızlar için ise 28 Ekim giriş 31 Ekim çıkış şeklinde olup iki grup içinde kontenjan 45 kişi. 2022 yılı Çanakkale Milli Mücadele kampı döneminde ise; Çanakkale erkekler için 7 Eylül giriş 10 Eylül bitiş, kızlar için ise 14 Ekim giriş 17 Ekim çıkış şeklinde olup iki grup içinde kontenjan 45 kişi. Ahlat, 23 Eylül tarihinde giriş 26 Eylül tarihinde ise son bulacak. Kızlar için düzenlenecek olan kampta kontenjan ise 45 kişi. İstanbul, erkekler için 20 Temmuz giriş 24 Temmuz bitiş, kızlar için ise 19 Ağustos giriş 23 Ağustos çıkış şeklinde olup iki grup içinde kontenjan 45 kişi.” »Selma Şahin

