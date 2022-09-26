Gençler Ahlat'ta

Gerçekleşen kamp etkinliğine Merkez, Sorgun, Akdağmadeni, Şefaatli ve Kadışehri ilçelerinden katılan gençler Bitlis iline bağlı Ahlat ilçesine giderek tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, "Medeniyet Tarih ve Kültür yolculuğunda Ahlattayız. Ahlat Anadolu’nun yurt edinilmesinde önemli merkezlerden." dedi.

GEZEREK ÖĞRENİYORLAR

Etkinliğe Şefaatli, Kadışehri, Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat Merkezden gençlerin katıldığını belirten Sapmaz, "Gençlerimiz, Ahlatın tarihi yerlerini ve Van gölünün güzelliklerini gezip yerinde öğreniyor. Şefaatli ve Kadışehri Milli Eğitim Müdürüne ve Serpil Akdağ Anadolu Lisesi müdürümüze, gençlerimize katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Devletimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) aracılığıyla her fırsatta gençlerin yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Fırsatları daha iyi takip etme adına gençlerimizi Gençlik Merkezlerine bekliyoruz." diye konuştu.

»Rabia Şahin