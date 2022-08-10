Gence’de ziyaret

Görüşme sırasında Rektör İbrahim Caferov, Ziraat Üniversitesi'nin 1920 yılında kurulduğunu, Türkiye ile hem Mevlana hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlam ilişkiler kurduklarını, aynı zamanda Avrupa ülkelerinde bulunan üniversiteler ile ziraat alanında ortak projeler gerçekleştirdiklerini, 14 ülkeden uluslararası öğrenci kabul ettiklerini, Türkiye’den de 300’den fazla öğrencinin üniversitelerinde eğitim aldığını, Ege Üniversitesi ile bazı bölümler üzerinden çift diploma anlaşması yaptıklarını ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Caferov, kahramanlıklarla geri alınan Karabağ bölgesinin ekonomiye kazandırılması için Cumhurbaşkanlığı talimat ve koordineleri ile bölgesel projeler yaptıklarını, Karabağ arazilerinin tarım ve hayvancılık için olabildiği kadar çabuk kullanıma açılmasının planlandığını belitti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, iki milletin kültürel ve tarihi bağlarına atıfla başladığı sözlerini gıdanın insanlığının var oluşundaki önemine işaret ederek devam ettirdi. Karadağ, İmzalanacak protokolün aktif hale gelebilmesi için samimiyetle hazır olduklarını, özellikle “Ata Tohumu ve Tohum Bankacılığı” alanında çalışmalara çok değer verdiklerini ifade etti. Sağlıklı nesiller için üretilen gıdaların menşeinin bilinmesinin gerekliliğine ve sadece ülkelerimiz için değil dünya ülkelerine de güvenilir tohum sağlamanın önemine vurgu yapan Karadağ, bu alanda bilimsel toplantılara ve AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sözlerinin sonunda 157 devlet üniversitesi içinde bilimsel yayın sıralamasında 11’inci sırada bulunan ve ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin çeşitli uygulamalarından bahseden Karadağ, BOYSİS ve UZEM hakkında detaylı bilgiler sundu.

Protokol imza töreninden sonra üniversiteye ait laboratuvarları inceleyen Karadağ, burada görev yapan personelden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Karadağ, ziyaret kapsamında Nuri Paşa Müzesine uğradı. 1918 yılında, Bakü’nün bağımsızlık mücadelesine yardım etmek, Rusya’nın işgaline karşı durmak üzere, Kafkas İslam Ordusunun başında Azerbaycan’a giden Nuri Paşa’nın, savaş sırasında bir yıl süre ile Gence’de ikamet ettiği ve TİKA tarafından restore edilen evi ziyaret etti.

Gence ziyareti sırasında kendileri de Yozgatlı olan T.C. Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk ziyaret edilerek yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verildi ve tavsiyeleri alındı. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Nizami Gencevi adının bir sınıfa verilmesinin önemini belirten Başkonsolos Zeki Öztürk, bu yıl doğumunun 130. yıldönümü olan şair Ahmet Cevat ile ilgili çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Karadağ, Gence kentinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerden ve karşılıklı işbirliği çalışmalarının başlayacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek "Gerek Bakü'de gerekse Gence'de büyük adımların başlangıcı olan bu ziyaret ve temaslarda katkı ve desteklerinden dolayı Haka Group Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Danışmanlığı Yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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