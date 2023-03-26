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Genç yetenekler yetişiyor

Yozgat Gençlik Merkezi Güzel Sanat Atölyesi’nde genç yetenekler yetişiyor. 

26 Mart 2023 Pazar 02:39
Genç yetenekler yetişiyor

İl Gençlik Merkezinde verilen çeşitli kurslarla gençler yeteneklerine yetenek katıyor.
Güzel Sanat Atölyesi’nde gitar, keman, bağlama kursları verilerek gençlerin yaz tatillerinde serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak içi gençlik faaliyetleri planlanıyor.
Hafta sonu kurslarının büyük bir yoğunlukla devam etiğini belirten İl Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, gençlerin zamanlarını iyi geçirmelerini istediklerini söyledi.
Müdür Sapmaz, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamanın en büyük kazançları olacağını bildirdi.
Tüm Yozgat gençlerini merkezde görmenin en büyük dilekleri olduğunu kaydeden Müdür Sapmaz, “Güçlü yarınlar için gençlik merkezimiz sizin yanınızda.” dedi.
“YOĞUN BİR  KATILIM VAR”
Müdürü Sapmaz açıklamasında, “Gençlik Merkezimizde enstrüman (bağlama, gitar, keman ) kursları hafta sonları yoğun bir katılımla devam etmektedir. Gençlik Merkezi olarak; gitarda Çağrı Çınarer hocamızın gözetiminde hafta sonları 13.00-15.00 saatleri arasında kurslarımız veriliyor. Keman Kursumuz; Aytaç Şahin hocamızın gözetiminde yine cumartesi - pazar günleri 15.00-17.00 saatleri arası devam etmektedir. Gençlerden hiçbir ücret talep etmeden, sadece yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin zamanlarını iyi geçirmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak bizim en büyük kazancımız olacaktır.” ifadelerini kullandı.
“GENÇLİK MERKEZİMİZ SİZİN YANINIZDA”
Spor, sanat ve akademik faaliyetlerin başarıyla doğru odaklı olduğu kaydeden İl Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik merkezine aktif katılım sağlayan gençlerin hayata daha hazırlıklı ve donanımlı olmalarını sağlanmaktadır. Tüm gençlerimizi merkezimizde görmek en büyük dileğimizdir.  Güçlü yarınlar için gençlik merkezimiz sizin yanınızda. Sizi de bizimle olmaya davet ediyoruz. Gençlik Merkezi gençlerin sadece bilgi öğrendiği yer aynı zaman eğitim gördüğü ve sosyalleştiği yerdir. Bir etkinliğe katılan gencimiz diğer faaliyetleri de görüp kazanımlar sağlamaktadır. Gençlerimizi Merkezlerine bekliyoruz. Spor, sanat, akademik başarıyı getirir.” şeklinde konuştu. 
»Selma Şahin 

Anahtar Kelimeler:
Genç Yetenekler Yetişiyor
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