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“Genç nesiller onlara emanet”

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Genç nesiller onlara emanet”

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi’nin 1981 yılından beri “Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Katipoğlu, öğretmenlerin yalnızca 24 Kasım’da değil her zaman değer görmeleri gerektiğini dile getirdi.
Genç nesillerin öğretmenlere emanet olduğunu belirten Katipoğlu, yetişen her neslin öğretmenlerin sevgi, irfan yüklü kollarında olgunlaştığını ve öğretmenlerin bir ülkenin gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Öğretmenlerin en zor şartlarda bile, ülkenin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösterdiğini ifade eden Katipoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu gün aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum." dedi. 
“ÜZGÜNÜZ”
Ülkede atanamayan öğretmen sayısının her geçen gün çığ gibi büyümesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Katipoğlu, “Atama bekleyen öğretmen sayımız 500 bini aşmış durumda. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önceki gün yaptığı açıklamada Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacağına dair söz verdi. Ben inanıyorum ki atama sayısı 100 bin ila sınırlı kalmayacak ve atanamayan öğretmen kalmayana dek genel başkanımız bunun için mücadele edecek.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Genç Nesiller Onlara Emanet
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