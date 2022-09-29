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Genç Kızılay’dan bilgilendirme

Türkiye Kızılay Genç Ekibi, AYÇ okullunu ziyaret etti. 

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Genç Kızılay’dan bilgilendirme

Kızılay Genç Ekibi tarafından öğrencilere Kızılay’ın amacı ve tarihçesi hakkında bilgi verdi.
Genç Kızılay İl Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, “ Ekibimiz ile çocuklara kendimizi tanıtıp, onlara Kızılay bilincini anlattık. Çocuklar yaptığımız etkinlikler ile mutlu olurken, bir yandan gelecekte Kızılay gönüllüsü olmak istediklerini söyledi.” ifadelerini kullanan Aydın, “ Miniklerimizin hedefleri arasında Kızılay gönüllüsü olmak istemeleri beni çok duygulandırdı. Küçük yaşta bu düşüncelere sahip olmaları bizi şaşırtıyor.” dedi. 
»Muhammed Üstüntaş 
 

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