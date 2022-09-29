Genç Kızılay’dan bilgilendirme

Kızılay Genç Ekibi tarafından öğrencilere Kızılay’ın amacı ve tarihçesi hakkında bilgi verdi.
Genç Kızılay İl Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, “ Ekibimiz ile çocuklara kendimizi tanıtıp, onlara Kızılay bilincini anlattık. Çocuklar yaptığımız etkinlikler ile mutlu olurken, bir yandan gelecekte Kızılay gönüllüsü olmak istediklerini söyledi.” ifadelerini kullanan Aydın, “ Miniklerimizin hedefleri arasında Kızılay gönüllüsü olmak istemeleri beni çok duygulandırdı. Küçük yaşta bu düşüncelere sahip olmaları bizi şaşırtıyor.” dedi.
»Muhammed Üstüntaş
Kızılay Genç Ekibi tarafından öğrencilere Kızılay’ın amacı ve tarihçesi hakkında bilgi verdi.