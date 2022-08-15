‘Genç Kızılay’ bilgilendirdi

Kızılay gönüllüleri yaz etkinliklerine katılan gençler ile çeşitli etkinlikler yaparak doyasıya eğlenip, ikramda bulundu.

‘KIZILAY’IN YERİ ÇOK FARKLI’

Gençlik Merkezinde yaz etkinlikleri kapsamında Dini İlimler Atölyesine devam eden öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Genç Kızılay ekibi öğrencilerimiz ile buluştu. Yapılan etkinlikte çocuklarımıza Kızılay ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Basit sorulara çok güzel cevaplar verildi. Bir Kızılay üyesi olarak çocuklarımızın Kızılay’ı biliyor olmaları beni fazlası ile mutlu etti. Genç Kızılay gönüllüleri çocuklar ile oyunlar oynadı. Arkasından çocuklara Kızılay gönüllüleri dondurma ikram etti. Gönlümüzde Kızılay’ın yeri çok farklı. Teşekkürler Yozgat Genç Kızılay” dedi. »Sema Nur Koçaker