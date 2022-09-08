Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.402,81
ALTIN
1.006,77
DOLAR
18,23
STERLİN
21,08
EURO
18,27

Genç gönüllüler miniklerin yanında

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi gönüllüleri yeni eğitim ve öğretim yılında minikleri yalnız bırakmadı. 

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Genç gönüllüler miniklerin yanında

TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlk ve Ortaokulu’nda uyum haftasına başlayan öğrencilerle Gençlik Merkezi gönüllüleri bir araya geldi. Gönüllüler tarafından yüz boyama etkinliği yapılan programda öğrencilere balon ve kalem seti hediye edildi. 
Yapılan etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılına birinci sınıflarımız uyum haftası ile başladı. Gençlik Merkezi Gençlik lideri ve gönüllü gençlerimizle bizlerde çocuklarımızın okula alışmalarını kolaylaştırma adına etkinlik planladık. Daha önce üniversite giriş sınavlarında topladığımız kalem setlerimizi öğrencilerimize dağıttık. Yüz boyama yaparak neşeli vakit geçirmelerini sağladık. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm okullarda etkinliklerimize devam ederek gençlerimiz ile beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 
»Sema Nur Koçaker
 

Anahtar Kelimeler:
Genç Gönüllüler Miniklerin Yanında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastalıklara veda edelim
Hastalıklara veda edelim
Muhtarlarla buluştu
Muhtarlarla buluştu
Asrın projesi başlıyor!
Asrın projesi başlıyor!
Aile bütçesine katkı
Aile bütçesine katkı
3’üncülükle tamamladı
3’üncülükle tamamladı
Sorun çözüldü
Sorun çözüldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim