Genç gönüllüler miniklerin yanında

TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlk ve Ortaokulu’nda uyum haftasına başlayan öğrencilerle Gençlik Merkezi gönüllüleri bir araya geldi. Gönüllüler tarafından yüz boyama etkinliği yapılan programda öğrencilere balon ve kalem seti hediye edildi.

Yapılan etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılına birinci sınıflarımız uyum haftası ile başladı. Gençlik Merkezi Gençlik lideri ve gönüllü gençlerimizle bizlerde çocuklarımızın okula alışmalarını kolaylaştırma adına etkinlik planladık. Daha önce üniversite giriş sınavlarında topladığımız kalem setlerimizi öğrencilerimize dağıttık. Yüz boyama yaparak neşeli vakit geçirmelerini sağladık. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm okullarda etkinliklerimize devam ederek gençlerimiz ile beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»Sema Nur Koçaker

