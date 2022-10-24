Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.934,63
ALTIN
991,16
DOLAR
18,61
STERLİN
21,08
EURO
18,34

GENÇ FİKİRLER ŞENLİKTE

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından gençler için proje şenliği düzenlendi. 

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
GENÇ FİKİRLER ŞENLİKTE

Gençlere yönelik projelere devam eden İl Gençlik Merkezi tarafından yapılan şenlikte öğrenciler, gelen konuklara projelerinin sunumunu ve tanıtımını yaptı.  
Yozgat Gençlik Merkezi tarafından geleceğin teknolojisine yön verecek gençler için Malzeme bilimi ve Nanoteknoloji eğitimi proje şenliğinde birbirinden farklı projelerin sunumu yapıldı. Öğrencilerin fikirlerini ve hayallerini yansıttığı şenlik büyük ilgi gördü.   
“MAHARETLERİNİ GÖRDÜLER”
Projenin amaçları ve düzenlenmesi hakkında bilgi veren Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün GSB Yozgat Gençlik Merkezleri DENEYAP Atölyesi Proje şenliğinde, geleceğin teknolojisine yön verecek gençlerimiz Malzeme bilimi ve Nanoteknoloji eğitimi proje şenliğinde birbirinden farklı projelerin sunumunu yaptılar. Ortaokul ve lise guruplarından çok güzel fikirler vardı. Ortaokul grubunda 13 takım ile lise gurubunda 6 takım proje sundu. Velilerimizde katılım sağladılar ve çocuklarının maharetlerini gördüler.”
“ÖZGÜVENLERİ YÜKSEK KENDİNDEN EMİN”
Gençlerin hazırladığı projelerin değerlerinden bahseden Sapmaz, “Hayallerinin peşinde koşan gençlerimiz, temiz enerji ve temiz enerjinin elde edilmesinden ekonomik olarak kullanılması adına yaptıkları sunumlar profesyonelce idi. Özgüvenleri yüksek, kendinden emin, yaptıklarına güvenen gençlerimizin projeleri güçlü Türkiye’yi modern ülkeler sınıfına taşıyacak projeler.
Kendi elektriğini ve enerjisini kendisi üreten havalimanları projesi, tarım projeleri, su arıtma projeleri, araçların yolda giderken uyguladıkları basınçla elektriğini üreten otoyollar, hidrojeni üreten ve ürettiği hidrojeni enerjiye çevirerek hareket eden deniz araçları, yanmayan evler, akıllı araçlar ve daha onlarca proje.
Bu gençlerimizin şimdi hayallerinde ki projeler eminim çok yakın zamanda hayatımızda olacaklar. Türkiye’nin dünyaya mâl olacak marka projeleri olacak. Hem de Yozgat’tan. İnanıyorum ve güveniyorum.” açıklamasında bulundu. »Rabia Şahin

Anahtar Kelimeler:
GENÇ FİKİRLER ŞENLİKTE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
Kızılay daima hazır
Kızılay daima hazır
Antika araçlar meydan sergisinde
Antika araçlar meydan sergisinde
KTO’ ya ziyaret
KTO’ ya ziyaret
“Fikirlere önem veriyoruz”
“Fikirlere önem veriyoruz”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim