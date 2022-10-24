GENÇ FİKİRLER ŞENLİKTE

Gençlere yönelik projelere devam eden İl Gençlik Merkezi tarafından yapılan şenlikte öğrenciler, gelen konuklara projelerinin sunumunu ve tanıtımını yaptı.

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından geleceğin teknolojisine yön verecek gençler için Malzeme bilimi ve Nanoteknoloji eğitimi proje şenliğinde birbirinden farklı projelerin sunumu yapıldı. Öğrencilerin fikirlerini ve hayallerini yansıttığı şenlik büyük ilgi gördü.

“MAHARETLERİNİ GÖRDÜLER”

Projenin amaçları ve düzenlenmesi hakkında bilgi veren Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün GSB Yozgat Gençlik Merkezleri DENEYAP Atölyesi Proje şenliğinde, geleceğin teknolojisine yön verecek gençlerimiz Malzeme bilimi ve Nanoteknoloji eğitimi proje şenliğinde birbirinden farklı projelerin sunumunu yaptılar. Ortaokul ve lise guruplarından çok güzel fikirler vardı. Ortaokul grubunda 13 takım ile lise gurubunda 6 takım proje sundu. Velilerimizde katılım sağladılar ve çocuklarının maharetlerini gördüler.”

“ÖZGÜVENLERİ YÜKSEK KENDİNDEN EMİN”

Gençlerin hazırladığı projelerin değerlerinden bahseden Sapmaz, “Hayallerinin peşinde koşan gençlerimiz, temiz enerji ve temiz enerjinin elde edilmesinden ekonomik olarak kullanılması adına yaptıkları sunumlar profesyonelce idi. Özgüvenleri yüksek, kendinden emin, yaptıklarına güvenen gençlerimizin projeleri güçlü Türkiye’yi modern ülkeler sınıfına taşıyacak projeler.

Kendi elektriğini ve enerjisini kendisi üreten havalimanları projesi, tarım projeleri, su arıtma projeleri, araçların yolda giderken uyguladıkları basınçla elektriğini üreten otoyollar, hidrojeni üreten ve ürettiği hidrojeni enerjiye çevirerek hareket eden deniz araçları, yanmayan evler, akıllı araçlar ve daha onlarca proje.

Bu gençlerimizin şimdi hayallerinde ki projeler eminim çok yakın zamanda hayatımızda olacaklar. Türkiye’nin dünyaya mâl olacak marka projeleri olacak. Hem de Yozgat’tan. İnanıyorum ve güveniyorum.” açıklamasında bulundu. »Rabia Şahin