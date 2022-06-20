Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ‘Genç Dönüşüm’ projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. YKS sınavında kullanılan kırtasiye malzemeleri Yozgat Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından açılan stantlarla toplandı. Gençlik Merkezi tarafından toplanan kalem, silgi ve kalemtraş malzemeleri köy okullarına dağıtılacak.

Haber Merkezi