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Gelir eğitime

Yozgat Şehir Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Doktor Hilal Tunçer Yılmaz, mesleki hayatında yaşadığı stresi ve iş yoğunluğunu, evinde dekoratif polyester objeleri farklı tekniklerle boyayarak atıyor.

10 Haziran 2022 Cuma 00:03
Gelir eğitime

Dekoratif ürünleri aslına uygun bir şekilde birbirinden güzel objeler haline dönüştüren Yılmaz, ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı eğitime bağışlayacak.
Yaklaşık 10 yıldır Yozgat’ta yaşayan Şehir Hastanesi doktorlarından Dahiliye Uzmanı Hilal Tunçer Yılmaz, çocukluktan beri resme olan ilgisini, 7 ay önce tanıştığı dekoratif polyester objeleri boyayarak pekiştirdi. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Yılmaz, işinden arta kalan zamanlarda akrilik boya ve fırça yardımıyla beyaz ham haldeki birbirinden farklı dekoratif objeleri boyamaya başladı. Mesleki hayatında yaşadığı stresi bu şekilde atan Yılmaz, 7 ay sonra farklı boyama tekniklerini kullanarak 100’e yakın dekoratif çalışmaya imza attı. Birbirinden güzel objeler evine sığmaz olunca Yılmaz, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan’ın tavsiyesi üzerine hastanede ‘Çokça İnsan’ temalı sergi açtı. 3 gün boyunca sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşların ziyaretine açık olan sergide dekoratif objeler satışa sunuldu. Ürünlerin satışından elde edilen gelir Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na bağışlanacak.
‘SERGİNİN 
GELİRİ EĞİTİME 
BAĞIŞLANACAK’
7 ay önce dekoratif obje boyama işine merak saldığını söyleyen Dahiliye Uzmanı Doktor Hilal Tunçer Yılmaz, “7 aydır bu işe merak saldım. Ama resme olan merakım, el sanatlarına olan merakım çocukluktan beri vardı. Boyama yaptığım objeler artık çoğalmalınca nasıl değerlendireceğime karar vermek gerekti. Çünkü evde koyacak yerim kalmamıştı. Sonra aklıma Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı geldi ve gelirini buraya bağışlamayı planladım. Yetkililerle görüştüm onlarda bundan çok memnun oldular ve desteklediler. Bu sergiden elde edilen geliri tamamen eğitime bağışlanacak. Eğitim çok önemli, her şey eğitimle başlıyor o yüzden bağışı eğitim alanında kullanmak istedim.” dedi.
EVİNİN BİR ODASINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ
Evinin bir odasını atölyeye çevirdiğini ve mesai dışında vaktinin büyük bir kısmını dekoratif obje boyaya adadığını belirten Yılmaz, “Ekstra bir atölyem yok, evimin bir odasını atölye gibi kullanıyorum. Mesai dışı saatlerde, hafta sonları bazen akşamları sabaha kadar bile boyama yaptığım oluyor. Sevdiğim için uykusuz kalmaya değiyor. Bu etkinlik işin stres ve yoğunluğunu kesinlikle alıyor. Bu objeleri boyarken her şeyi unutuyorsunuz.” şeklinde konuştu.
Dekoratif obje hakkında açıklamalarda da bulunan Yılmaz, “Bu objeler dekoratif polyester obje diye geçiyor. Tablo görünümlü olanlara biz pano diyoruz. Çünkü tamamen elle yapılmış bir ressam gibi değil. Pirinç, dekupaj kullanılıyor. Beğendiğimiz bir resmi uygun bir şekilde kesip tablo ile bütünleştirip diğer kalan kısımlarını ben tamamlıyorum. Bu polyester objeler tamamen ham ve beyaz olarak alınıyor. Hayal gücümüze kalmış. Hepsi el emeği olduğu için hiçbiri bir diğerinin benzeri değil.” ifadelerine yer verdi. 
İHA
 

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Gelir Eğitime
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