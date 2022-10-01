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Geleneksel sanatı yaşatıyorlar

Desenleri, ilmiği, yün ve pamuk kalitesiyle dünya çapında ün yapan, özellikle Uzakdoğu ve Arap ülkelerinden meraklılarının ilgi gösterdiği el dokuması Isparta halıları, Yozgat’ta Kırgız Türkü kadınlar tarafından dokunuyor.

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Geleneksel sanatı yaşatıyorlar

Gül diyarı olarak bilinen Isparta, halı denilince akla ilk gelen şehirlerden biri. 12. yüzyıldan bu yana varlığı bilinen ancak gelişen teknoloji ile görkemli günlerini geride bırakan Isparta halıcılığı, Yenifakılı ilçesinde de yaşatılmaya çalışılıyor. 
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın tarafından kurulan halı ve kilim dokuma atölyesinde, Kırgız Türkü kadınlar Isparta halılarını aslına sadık kalarak ilmek ilmek dokuyor.
Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980´li yıllarda Afganistan´ın Pamir Yaylası´ndan göç ederek 1982´de Türkiye´ye getirilen Kırgız Türkleri, Van’ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi´nden Yenifakılı ilçesine gelerek yaşamlarını sürdürüyor. Kendilerine özgü yaşamları ile dikkat çeken Kırgız Türkleri, Yozgat’ta hem Türk hem de kendi kültürlerini tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Halk Eğitimi Merkezince açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, burada hem geleneksel halı dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de ürettikleri halıları satarak aile bütçelerine katkı da bulunuyor. Usta öğreticiler gözetiminde tezgâh başına geçerek halı dokuyan kadınlar, Türk kültürünün çeşitliliğini yansıtan motifleri rengarenk iplerle halılara işliyor. Her metrekaresinde binlerce düğümün bulunduğu el emeği göz nuru halıları ilmek ilmek işleyen Kırgız kadınları, özellikle ismiyle bir dönem dünya çapında nam yapmış Isparta halılarını tezgâhta dokuyarak geleneksel ve kültürel değerleri yaşatmaya çalışıyor.
“BİR MESLEK BİR SANAT ÖĞRENDİK”
Halı dokuma atölyesinde Isparta halısı dokuduğunu söyleyen Nusha Bildirici, “Ailemize katkı sağlamak hem de güzel zaman geçirmek için halı dokuyoruz. Biz Kırgız Türkleriyiz, geleneksel olarak halı dokuyoruz. Burada hem öğreniyoruz hem de zamanımızı boşa geçirmemeye çalışıyoruz. Aile bütçemize katkı da bulunuyoruz. Bir meslek bir sanat öğrendik. Isparta halısı yapıyoruz. Benimki baharı şenlendiren bir desen, onu dokuyorum” dedi.
“HALI DOKUMACILIĞINI YAŞATIYORUZ”
Unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını yaşatmak için çalıştıklarını anlatan Fatmanur Türk ise “Biz Kırgız Türkleri olarak burada unutulmaya yüz tutmuş kültürlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halı dokumacılığı yapıyoruz. Isparta yün halıları şuanda yaptıklarımız. Onun dışında kendi motiflerimizi çıkartıyoruz. Ben kendi harçlığımı, burada bulunan kadınlarda kendi harçlıklarını çıkartıyorlar. Bir meslek bir sanat öğreniyoruz. Burada unutulmaya yüz tutmuş bu kültürü yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.
“AİLE BÜTÇEMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ”
Hacer Işık da, “Burada halı dokuyor ve geleneksel bir sanatı yaşatmaya çalışıyoruz, ailemize katkıda bulunuyoruz. Elimizden geldiğince öğreniyor ve burada dokuyoruz. Ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verdi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Sanatı Yaşatıyorlar
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