Geleneksel buluşma

Geçtiğimiz yıllarda arabaşı buluşmaları şeklinde yapılan ve okulun tanıtımını amaçlayan basın buluşmaları pandeminden dolayı iki yıldır yapılamıyordu. Dün Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan buluşmada okul yiyecek içecek bölümü öğrencileri tarafından yapılan yemekler ikram edildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile hazırlanan yiyecek içecek bölümü servis atölyesinin de tanıtımının yapıldığı programa Yozgat’ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile birlikte, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Okul Müdürü Mehmet Vurmaz ve okul idaresi katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan bu güzel programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin böyle bir organizasyon yapmasının ve kendini tanıtmasının güzel bir şey olduğunu vurgulayan Çağlıyan, programı düzenleyen Okul İdaresine ve programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti. Okul Müdürü Mehmet Vurmaz ise okullarında yıllardır geleneksel hale getirdikleri basın buluşmalarına iki yıldır pandemi dolayısıyla ara verdiklerini söyledi. Pandemi dönemini geride bırakmaları ile birlikte tekrardan basın mensupları ile bir araya geldiklerini dile getiren Vurmaz, ‘’Daha önceki dönemlerde arabaşı programı olarak gerçekleştirdiğimiz basın mensupları ile buluşmamızı bu sene yemekli şekilde yaptık. Hem yiyecek içecek bölümümüz adına hazırladığımız Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz ile yaptırdığımız atölyemizi tanıtma fırsatı bulduk, hem de yine yiyecek içecek bölümümüz tarafından hazırlanan yemekleri basın mensubu arkadaşlarımıza tattırma imkanı bulduk. Bundan sonraki yıllarda da bir aksilik olmadığı sürece bu geleneği devam ettirmeyi düşünüyoruz’’ dedi. »Haber Merkezi