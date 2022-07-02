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Gelenek yaşatılıyor

Akdağmadeni ilçesinde 2 bin 100 rakımlı yaylalara büyük ve küçükbaş hayvanlarını götüren vatandaşlar, yaz aylarını yaylada geçiriyor. Her yıl haziran ayı itibariyle yaylalara göç eden vatandaşlar, eylül ayına kadar yaylalarda hayvancılık yaparak hem kış için ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de yaylacılık geleneğini sürdürüyorlar.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Gelenek yaşatılıyor

Yozgat’ın en geniş orman alanına sahip Akdağmadeni ilçesinde yer alan yemyeşil doğası ve temiz havası ile tamamına yakını sarıçam ağaç türünü bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göl, şelale ve görkemli yaylaları ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında sıcaktan kaçışın adresi olan yaylalar vatandaşlara doğa ile iç içe keyifli zaman geçirmeleri için fırsatta sunuyor. Akdağmadeni ilçesinde yemyeşil doğası ve tertemiz havası ile yaz aylarının adreslerinden olan 2 bin rakımlı yaylalar, hayvancılıkla uğraşan yöre halkına da ev sahipliği yapıyor. Hayvanlarını otlatmak ve hayvanlarının kışın yiyecekleri otları toplamak için yaz mevsiminde yaylalara çıkan yöre halkı, bal, yağ, peynir üreterek hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Akdağmadeni yaylaları eşsiz manzarası ile de ziyaretçilerine de huzur veriyor. Kışın kar yağışı ve sis sonrası eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar yazın da yeşil doğasıyla kendisine hayran bırakıyor. İç Anadolu’nun incisi konumundaki yaylalar, yaz mevsimiyle birlikte birçok ziyaretçiyi de ağırlıyor.
Nalbant yaylasında yaz aylarını geçirdiklerini söyleyen Neriman Danış, “Yaylamız çok güzel ve şirin havası da manzarası da yaşamımız da kendi güzel. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Peynir, çökelek ve tereyağı yapıyor, inek sağıyor ve buzağıları emziriyoruz. Burası yayla ve manzarası güzel. Burası çok güzel ve herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
Fadime Varol ise “Yaylacılık iyi ve doğası güzel. Aşığım ben yaylamıza çok güzel. Yaylada yaşıyoruz. Geçimimiz tarım ve hayvancılık, burada onlarla uğraşıyoruz. 3-4 ay yaylada yaşıyoruz, burada yaşamaktan mutluyum” şeklinde konuştu.
Ömer Karaaslan da, “Buz gibi soğuk suyu ve oksijeni bol olan bir yer burası. Sarıçam ağaçlarının İç Anadolu’da en fazla olduğu yer. Manzarası çok güzel. Burada yaşamaktan mutluyuz ve bütün insanları burada yaşamaya davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaylaların keşfedilmeyi beklediğini belirterek, “Akdağmadeni ilçemiz, İç Anadolu’nun bozkırına inat yemyeşil sarıçam ormanları ile kaplı bir ilçemiz. Bu bölgedeki doğal bitki örtüsü ve İç Anadolu’nun en büyük ormanını barındırıyoruz. Orman içi mesire alanlarımız yaylalarımız ve göletlerimiz keşfedilmeyi bekliyor” dedi.
»İHA
 

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