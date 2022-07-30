Gelenek sürüyor

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Yozgatlı ev hanımları pazardan aldıkları biber, patlıcan ve domates gibi ürünleri kışında tüketmek üzere balkon ve duvarlara sererek kurutuyor.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
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Sebzelerin yanı sıra kayısıları da kurutan ev hanımları kışlık hazırlıklarını yapıyor. Yozgat gibi diğer Anadolu vilayetlerinde de ev hanımlarının vazgeçilmezi olan ve kışa hazırlığın göstergesi olan meyve ve sebze kurutma işi bu yılda start aldı.  Yozgatlı hamarat ev hanımları sıcak havaların yaşanması ile birlikte, kış öncesi biber, patlıcan, domates, kayısı gibi ürünleri balkon, çatı ve duvarlara sererek kurutma işlemi gerçekleştiriyor. Ev hanımları kurutulan ürünleri kış aylarında çıkararak tencerede kaynatıyor ve yemek olarak servis ediyor.  Özellikle derin dondurucuların yaygınlaşmasıyla birlikte meyve ve sebze kurutma işlemi cazibesini yitirse de bazı ev hanımları bu geleneği sürdürüyor. 
PÜF NOKTLARA DİKKAT!
Sebze ve meyvelerin kurutulmasında bazı püf noktaların olduğunu belirten ev hanımları, “Kurutulacak sebze ve meyvenin ve kurutmada kullanılacak kapların çok temiz olmasına dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar taze ve hemen toplanmış meyve sebzeler kullanmak lazım bunun yanı sıra kurutmayı havanın çok sıcak, kuru ve hafif rüzgarlı olduğu günlerde yapılmalıdır. Sebze ve meyveleri ayıklamada, kurutmada, hızlı çalışmanın yanında kurumuş meyve ve sebzelerin konacağı kapların, rutubet geçirmeyen, ağzı kapalı olmasına dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandılar. »Muhammed Üstüntaş
 

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