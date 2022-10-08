Gelenek devam etti

Düzenlenen törene, Kaymakam Samet Serin, Müftü Zühdü Elveren, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Komiser Süleyman Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mesut Aslan, Daire amirleri, S.S. 1. Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Sarıkaya Tur Başkanı Murat Can ve servis şoförleri katıldı.

“ GÜVENİM TAM”

Geleneğin sürdürülmesi ve servis şoförü olmanın öneminden bahseden Kaymakam Samet Serin, Servis şoförlerine çok önemli bir iş yaptığını ve kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Kooperatif yönetimine ve servis şoförlerine teşekkür etti.

Kurban kesiminin ardından dualar edildi. »Haber Merkezi