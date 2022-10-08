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Sarıkaya ilçesinde, S.S.1. Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Sarıkaya Tur, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla öğrenci servis şoförleri ile 19 yıldır sürdürdüğü kurban kesimi ve dua geleneğini bu yılda devam ettirdi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Gelenek devam etti

Düzenlenen törene, Kaymakam Samet Serin, Müftü Zühdü Elveren, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Komiser Süleyman Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mesut Aslan, Daire amirleri, S.S. 1. Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Sarıkaya Tur Başkanı Murat Can ve servis şoförleri katıldı.
“ GÜVENİM TAM” 
Geleneğin sürdürülmesi ve servis şoförü olmanın öneminden bahseden Kaymakam Samet Serin, Servis şoförlerine çok önemli bir iş yaptığını ve kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Kooperatif yönetimine ve servis şoförlerine teşekkür etti.
Kurban kesiminin ardından dualar edildi. »Haber Merkezi 

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