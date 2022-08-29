Gelecek Partisinden federasyona ziyaret

Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı Seren Yıldız Öztürk, Teşkilat Başkan Yardımcısı Alper Kürşat Giray ve İl Başkanı

Zülküf Arslan ile İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Söylemez, İl Teşkilat Başkanı Cumaali Tosun ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Eşref İlhan, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel

Başkanı Deniz Çağan’ın ziyaret etti.

Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ersan Dağdeviren Yusuf Korkmazyürek ile Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Ali Aydın, gelecek partisinden 19 ayrı heyetin Türkiye’nin farklı şehirlerini gezdiğini belirterek şunları söyledi:

“Bizlere bağlı 5 şehir var. Seçimlerden önceki üçüncü turumuz. Şehirleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Halkın nabzını tutuyoruz. Beklentileri ve şikâyetleri tespit ediyoruz. Bunları rapor halinde genel merkeze sunarak Türkiye’nin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle gezilere devam ediyoruz. Eylül ayı sonuna kadar 81 vilayeti dolaşmış olacağız. İnşallah burada güzel bir raporlama yapmak suretiyle partimiz gerek münferit olarak gerekse de 6’lı masanın görüş ve düşünceleri olarak kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bu manada Gelecek Partisi heyeti olarak buradayız. Esnaf ve STK ziyaretleri yapıyoruz. Toplumun nabzının attığı yerlerde insanlığın organize şekilde fikir ve görüşlerini aktardığı yerler bizler için çok ciddi beslenme kaynağıdır.”

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ise, Yozgatlı bir hemşehrileri olarak kendilerini ziyaret etmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizler Kayseri Yozgatlılar Federasyonu kağıt üzerinde veya kurulmuş ve seçilmiş bir başkan ve yönetim kurulu değiliz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Kayserimizde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Daha önce bu çalışmalardan birkaç tanesini şöyle özetleyeyim, biliyorsunuz Yozgat’ımızın arabaşısı çok meşhur, arabaşımızı Kayseri’deki tüm gazeteci meslektaşlarımıza ikram ettik. Bu konunun da hem Kayseri hem de yaygın medyada yer alması bizler için çok değerli. Ardından iş insanları ile birlikte istişare toplantıları yaptık. Kayseri’de ki toplantının ardından şehrimizdeki iş insanlarını Yozgat’a davet ederek burada bir toplantı yaptık. Buradaki imkânları Boğazlıyan’da düzenlediğimiz toplantıda yerinde gösterdik. Akabinde Kayseri’den iki sanayicimiz burada faaliyetlilerine başlamış oldu.

Bu vesile ile bir kez daha bizleri ziyaretinizden dolayı şahsınız ve yönetim kurulunuza teşekkür ediyorum.” »Haber Merkezi