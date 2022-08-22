Gelecek nesillere aktarılmalı

Türkiye’de ve Yozgat’ta kadim değeri olan Sarıbursa, Sarıbuğday, Akbuğday, Sertbuğday, Karakılçık ve Siyez Yerel (Atalık) buğday çeşitlerinin hasatları il müdürlüğü personeli ve çiftçiler ile yapıldı.

Ekimlerin, önceki yıllarda uygulanan projelerle küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumlar kullanılarak yapıldığını ifade eden İl Müdürü Tanju Özkaya, Türkiye’nin en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumunda olduğunu söyledi.

HASAT ÇİFTÇİLERLE YAPILDI

Ekimlerini yapılan çeşitlerin, yüzyıllardır Yozgat’ta ve Türkiye’de yetiştirilen ve atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitleri olduğunu dile getiren Özkaya, “Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970'li yıllardan sonra çiftçilerimizce daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir.” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan projelerle yerel buğday tohumluklarımız küçük alanlarda ekilerek çoğaltılmıştı. Çoğaltılan bu yerel buğdaylar bu konuda istekli çiftçilerimize verilerek ekimleri yapıldı. Üretim sezonu boyunca teknik personelimiz tarafında takip edildi. Bu buğdayların hasatları da yine teknik personelimiz kontrolünde çiftçilerimizle birlikte yapıldı.” dedi.

‘DAHA FAZLA ALANA EKECEĞİZ’

Ekimi yapılan karakılçık çeşidinin, Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekilen yerel buğday çeşidi olduğunu belirten Özkaya, “Bu buğdayı çiftçilerimizin bizden talep etmeleri nedeniyle 2 çeşit karakılçık buğdayını temin ettik. 250 m2'lik alanlarda ekimini yaparak çoğalttık. Gelecek yıl daha fazla bir alanda ekimini yapacağız. Amacımız bu atalık buğday çeşitlerini çiftçilerimiz elinde muhafaza ederek gen kaynaklarının korunmasını sağlamak ve ata mirasımız olan yerel buğday tohumlarının çiftçi eliyle üretim ve tüketiminin devamını sağlamaktır.” diye konuştu.

‘TARİHİ BİR ZORUNLULUK’

Ata mirası olan tohumlukların muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarmanın tarihi bir zorunluluk olduğunun altını çizen Özkaya, “Atalık bu buğdaylar bizim atalarımızdan gelen bugünkü yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiği buğdayların atalarıdır. Bu çeşitleri hem devlet eliyle hem de çiftçi eliyle muhafaza etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu atalık çeşitlerimiz bizim eski tatlarımızdır. Bunları muhafaza ederek gelecek nesillerimize aktarmamız tarihi bir zorunluluğumuzdur. Çiftçilerimizin yerli ıslah tohumların yanında bu atalık yerel tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

