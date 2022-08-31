‘Geleceğin teminatları için’

İyileştirme çalışmaları kapsamında Şehit Canpolat ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, yemekhanede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Aksoy, ziyarette yapmış olduğu incelemeler kapsamında yapmış olduğu açıklamada; “Okullar sizler için güzelleştiriliyor sevgili öğrencilerim! Şehit Adem Canpolat ortaokulu yemekhanesinde devam eden zemin iyileştirme çalışmasını yerinde inceleyip, taşımalı öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda yemek hizmetinden yararlanabilmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılına hummalı bir şekilde hazırlanan okul idarecilerimize teşekkür ederim. Her şey geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz için” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi