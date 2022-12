Geleceğin Kayaalp’leri yetişiyor

Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp ve Rıza Kayaalp gibi şampiyon güreşçilerin yetiştiği Yozgat’ta Güreş Eğitim Merkezi’nde antrenmanlarına devam eden grekoromen sitil güreşçileri, Rıza Kayaalp gibi Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için çalışıyor.

Güreş Antrenörleri yönetiminde antrenmanlarına devam eden ve kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda önemli başarılar elde eden genç güreşçiler, azim ve hırsları ile dikkat çekiyor. Güreş Eğitim Merkezi’nde bulunan birçok sporcunun Rıza Kayaalp’i örnek alarak güreşe başlaması ise dikkat çekiyor. Güreş Eğitim Merkezi’nde 65’e yakın sporcu, güreş sporunu yaparken kentte güreşe ilgi ise her geçen gün artıyor. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Fatih Canbaş, sporcularının milli güreşçi Rıza Kayaalp’i örnek aldığını ve onu görünce motive olduklarını ifade etti.

Olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de memleketi Yozgat’a her geldiğinde spor hayatına başladığı Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’ni ziyaret edip, eğitim gören sporculara tecrübelerini aktarıp sporcularla antrenman yapıyor.

6 ay önce güreşe başlayan Mustafa Furkan Turan, “Hedefim Rıza Kayaalp gibi olmak. Güreşi seviyorum. Güreşe her zaman geleceğim. Rıza Kayaalp’in izinden gidiyoruz. Onun gibi ben de başarılı bir sporcu olmak istiyorum.” dedi.

5 yıldır güreş ile uğraştığını söyleyen Mert Kaan Yozgat ise, “Hedefim Rıza abi gibi Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Buraya antrenmanlara geliyor ve bizi güreşe daha çok teşvik ediyor. Onu gördükçe gururlanıyoruz. Daha çok spora motive oluyoruz. Güreş yapmayı çok seviyorum. Yoğun bir tempo ile antrenmanlarımız devam ediyor. Önümüzdeki müsabakalara hazırlanıyoruz. 1 yıl önce grekoromen de 57 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim de Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak, gelecekte de olimpiyat şampiyonu olmak, Rıza Kayaalp’in izinden gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

Güreş Antrenörü Fatih Canbaş da, 60 sporcu ile antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatarak, “Burada Dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştirmiş hocalarımız vardı. Artık bayrağı biz teslim aldık. Rıza abileri gibi Dünya, Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiriyoruz. Rıza’nın burada olması çocuklarımızın olimpiyat ve dünya şampiyonu olması için daha iyi çalışmalarını ve daha iyi motive olmalarını sağlıyor. Rıza’da her zaman destek olup çocukların karşısında antrenman yapıp, aynı minderde aynı havayı alıp şampiyon olacaklarına inanmalarını sağlıyor. Bizim hedefimiz 2032-2040 olimpiyatlarında Yozgat’ımızı inşallah Rıza abilerinin derecelerini kıracak şampiyonlar yetiştirmek. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güreşe ilgi alaka Rıza sayesinde çok güzel.” ifadelerine yer verdi.

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde sporcuların antrenmanına katılan milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, “Bu kadar ülkemize başarı kazandırmış Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiş ve üç kez olimpiyatlarda madalya almış bir sporcu olarak bunun gururunu her zaman yaşıyorum. İyi ki bu işe başlamışım ve gönül vermişim. Ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil ediyorum. Bu çok önemli. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin başarısı da çok önemli diye düşünen biriyim. Sonuçta biz bu işi bırakacağız ve zaman yaklaşıyor. Bizden sonra da memleketimde yeni bir şampiyon çıkması beni çok mutlu eder. O yüzden de bu kardeşlerimin yanına geliyorum. Onlarla bir arada olmaya çalışıyorum. Onlarla sohbet edip gereken şeyleri söylüyorum. Bizden sonrada yeni bir şampiyon çıkıp onun arkasında durmak ve destek olmak en büyük mutluluğum olacak. Şu an güreş hayatımız devam ediyor ama çok kısa bir zaman sonra bitecek. O kısa zamanı da en iyi şekilde değerlendirip yine zirvede bu işi noktalamak en büyük hedefim olacak.” dedi.