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‘GELECEĞiMiZ ÇOCUKLAR’

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgatspor Altyapı Spor Okulu’nu ziyaret etti.

09 Ağustos 2022 Salı 02:11
‘GELECEĞiMiZ ÇOCUKLAR’

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, geleceğin teminatı çocuklara verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Yoğun programına rağmen, futbolun inceliklerini öğrenmek için çaba sarf eden Yozgatspor Altyapı Spor Okulunun idmanını takip ederek, antrenörlerden bilgiler alan Milletvekili Başer,  “Onlar bizim geleceğimiz ve bu nedenle ne isterlerse yapmak bizim en büyük görevimizdir” dedi. 
AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sürmeli Festivali etkinliklerinin yoğunluğuna bakmaksızın çocuklara zaman ayırdı. 
FUTBOL OKULUNA SÜRPRİZ ZİYARET
Yozgatlı antrenörlerin gençlere futbolun inceliklerini öğretmek, iyi bir insan olarak yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan ve her geçen büyüyen Yozgatspor Altyapı Futbol Okulunun idmanını sürpriz bir isim katıldı. Meclisin kapalı olması nedeniyle seçim bölgesi Yozgat’ta vatandaşla ve halkla buluşan, Sürmeli Festivali’ne katılım sağlayan Başer, Yozgat Dış Sahaya gelerek Futbol Okulu antrenörlerine ve çocuklara kolaylıklar diledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan ve çocuklarla görüşen Başer, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. 
HERŞEY YOZGAT VE YOZGATLI İÇİN
Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ve ne isterlerse yapmayı kendilerine borç bildiklerini ifade eden Başer, Yozgat ve ilçelerinde yaptıkları spor yatırımları hakkında da bilgiler verdi. Şehir Stadyumunun sözleşmesini uzattıklarını ve kısa zamanda bitirilerek hizmete gireceğinin müjdesini veren Başer, antrenör ve çocukların bazı isteklerini de anında yerine getirerek gençlere verdiği önemi gözler önüne serdi. 
SAHA KONUSUNA ÇÖZÜM ARANIYOR
Yozgat amatörünün sorunlarının dile getirildiği sohbette Başer, tek sahanın yetersizliğini bildiklerini ve bunu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Spor kompleksi için yerin belirlendiğini ifade eden Başer, amatörlerin maçlarını ve idmanlarını yapabileceği ikinci bir saha için gerekli projenin hazırlanmasına yönelik talimatı da Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rasim Parlak’a verdi. 
ARDA’YA VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ
Altyapı gruplarında bulunan çocukların dersine iştirak eden ve sporcularla ayaküstü sohbet eden, onlara başarılı olmanın yolunu anlatan Başer, daha önce futbol topu sözü verdiği Arda Türker ile karşılaşmasında ilginç bir diyalog yaşandı. Genç futbolcu Milletvekilinin kendisine daha önce futbol topu sözü verdiğini hatırlatması üzerine Başer, birisi Arda’ya verilmek üzere 3 futbol topunu Altyapı Okulu’na armağan etti. Daha önce de bazı istek ve taleplerin karşılanmasını sağlayan Başer, bundan sonra da gereken ilgi ve alakanın gösterileceğinden kimsenin şüphe duymamasını istedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
GELECEĞiMiZ ÇOCUKLAR
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