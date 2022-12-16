Bakanlığın Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde iki gün sürecek.

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve sporu ilgilendiren farklı alanlarda bir arada çalışarak yenilikçi bakış açısının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda gençleri spor girişimciliğine teşvik etmek ve bu alana yönelik 2030 yılına dair bir yol haritası çıkarmak amaçlanmakta.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Genç Girişimciler Geleceği Tasarlama Atölyesi’nin öğrencilerin girişim fikirlerinin ve projelerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi adına büyük bir fırsat olduğunu belirterek farklı alanlarda edinilen bilginin bir arada kullanılabilmesi, gelecek odaklı düşünme kapasitesinin artırılmasına dair atölyenin önemine değindi.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü gönüllülerinden Turan Meriç Çelebi ve Şevval Yücel üniversitenin farklı bölümlerinden seçilen öğrencilere gelecek senaryoları çalışması ve girişimcilik hakkında bilgiler verdi. »Haber Merkezi