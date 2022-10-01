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Geleceğe yatırım

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edilerek öğrencilere “Farkındayız” başlıklı sunum yapıldı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Geleceğe yatırım

Gençlik merkezi ekibi tarafından yapılan sunumda gençlere sanal ortamda karşılaşacakları riskler ve bilinçli bir kullanıcı olmaları hakkında bilgi verildi.  
Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz konu hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak internet ve sosyal medya kullanımında dünya standartlarının üstündeyiz. Sosyal medya ve internet kullanırken zamanı doğru yönetemiyor, internete oyun bağımlılığı, şiddet ve nefret, siber zorbalık, olumsuz içerik, kişisel bilgilerin paylaşımı, ırkçılık, yabancılar ile etkileşim, dolandırıcılık, cinsellik, kültür ve değerlerimizin yozlaştırılması gibi zararlara maruz kalınmakta.” dedi. 
“BİLİNÇLİ BİREYLER OLUŞTURMALIYIZ”
Asıl tehlikenin dışarıda olmadığını belirten Sapmaz, “Çocuklarımızı sokaklarda ki tehlikelerden korurken dört duvar arasındaki küçük bir odada koskoca dünyanın saldırılarına karşı korunaksız bırakıyoruz. Çocuklarımızı bu zararlı etkilerden korumak için internetten ve sosyal medyadan uzak tutma gibi bir şansımız yok. Doğruda değil. Bunu için bilinçli bireyler oluşturmalıyız. Kendi savunma mekanizmalarımızı geliştirmeliyiz. Güvenli İnternet kullanmalıyız. Sınırlarımız olmalı. Bununla beraber Gençlerimize, internet sürelerinin sınırlandırılmasını, spor yapmalarını, aileleri ile zaman geçirmelerini, sosyal etkinlikler ve gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını, programlı olmalarını, zamanı yönetmelerini vermeye çalışıyoruz.” diye konuştu.
“FARKINDAYIZ”
Gençlik Hizmetleri Müdürü Sapmaz son olarak, “Okullarda Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Farkındayız’ sunumu tamda gençlere kendini koruma yollarını öğreten, karşılaşabilecekleri tehlikelere dikkat çeken bir sunum. Tüm ortaokul ve liselerde bu sunumları yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız da eğitimini almış gençlik liderlerimizle kısa sunumlar ile sosyal medya farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı; Gençlerin atölye ve kulüp çalışmaları spor sanat kültür alanlarında gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye, illerde Gençlik Hizmetleri-Gençlik Merkezleri olarak gençlerin yanında olmaya gayret etmekteyiz. En büyük yatırım geleceğimize, dolayısı ile gençlerimize yapılan yatırımdır. Her şey Güçlü Türkiye için.” açıklamasında bulundu. 
»Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Geleceğe Yatırım
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