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Geleceğe umut

Akdağmadeni ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kazım Karabekir Fen Lisesi ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi.

13 Kasım 2022 Pazar 02:00
Geleceğe umut

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ide eş zamanlı olarak 1023 farklı lokasyonda fidanlar toprakla buluşturuldu.
Akdağmadeni ilçesinde öğrenciler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar Türkiye yüzyılına nefes kampanyası için Kazım Karabekir Fen Lisesi ağaçlandırma sahasında bir araya geldi.
Akdağmadeni Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
İlçenin yeşiline yeşil katmak isteyen katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak geleceğe umut oldu.
Kazım Karabekir Fen Lisesi ağaçlandırma sahasında yapılan dikim sonrasında belediye ekipleri tarafında Alparslan Türkeş Parkı'nda da fidan dikimi yapılarak alan ağaçlandırıldı. 
»Haber Merkezi

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Geleceğe Umut
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