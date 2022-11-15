SORGED gönülleri tarafından fidanlar toprakla buluşurken gençler geleceğe nefes oldular.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikim kampanyası doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ sloganıyla bugün binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı özel günde bizlerde ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla gelecekte daha yeşil bir Türkiye ve Dünya için toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla fidanları toprakla buluşturduk. Başta gönüllülerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi