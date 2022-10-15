Geçmişle gelecek bir arada

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretle gençler ile ulu çınarlar bir araya getirilerek geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönüllü gençler Esenli Bilal Şahin Huzurevi ziyaret etti.

Ziyarette gençler yaşlılar ile bire bir ilgilenerek anılarını dinledi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ali Sapmaz tarafından ziyaret kapsamında yapılan açıklamada, “Ömürlerini ülkemize ve milletimize hizmetle geçiren, milli kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve hayatımızın en kıymetli değerleri olan yaşlılarımız, kökü derinlerde tecrübelerle dolu dalları ile geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan ulu çınarlarımızdır. Toplumun ve ailenin temel direği olan yaşlılarımızın kültürümüzde inancımızda önemli yeri bulunmaktadır. Kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da en az o kadar önemlidir bizim için. Peygamber Efendimiz, gençleri yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve ‘Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır.’ diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda devletimiz Huzur Evleri ile Ulu Çınarlarımızı misafir etmenin gayretindedir. Konforlu ve güzel ortamda misafir edilen Ulu Çınarlarımızı bide gönüllü gençlerimizle ziyaret ederek bir nebze sevgi katmaya çalışıyoruz. Gençlik Hizmetleri olarak gençlerimiz ile ulu çınarlarımızı bir araya getirerek geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmaya çalışıyoruz.

Katılan gençlerimizden ibret alınacak dönütlerini gözleri dolarak anlattılar. Yeniden bir araya gelmenin heyecanını şimdiden yaşıyorlardı. Kapılarını açan buluşmaya katkı sağlayan ASPİM yetkililerine ve gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Rabia Şahin