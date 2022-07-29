Gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Peyniryemez Köyü Çadırhöyük kazı alanında görevli arkeologlar ve 12-15 yaş arası etkinliğe müracaat eden ve Hilal Evler’e kayıtlı çocuklar katıldı.

Sorgun Belediyesi tarafından çocuklara tarih bilinci oluşturmak için düzenlenen kazı çalışması Sorgun ilçesinin Peyniryemez köyündeki Çadırhöyük kazı alanında gerçekleştirildi. Bölgede görevli arkeologlar tarafından kazı çalışmasının incelikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak kazı çalışmasına başlandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci kazı çalışması ile ilgili “Çocuklarımız modern çağda tamamen teknoloji odaklı büyüyorlar, geçmişlerini sadece kitaplardan ve izliyorlarsa filmlerden biliyorlar. Biz istedik ki yerinde görsünler, tarihe dokunsunlar, keşfetsinler. Tabi ki eserlere ulaşımlarının mümkün olmayacağını bilerek biz öncesinde onların bulmaları için bölgeye görevliler eşliğinde testi, kilim, fener, bakır takılar, geçmişi anımsatacak objeler gömdük ve çocuklarımız kendi emekleri ile bu objeleri buldular. Sonrasında görevli arkeologlar bu objeleri ilgili kurumlara teslim ederek tarihi eserlere zarar verilmemesi ve devlet koruması altında olmaları gerektiğini anlattılar. Çok güzel bir gün geçirdik çocuklarımız içinde verimli olduğuna inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

Etkinliğe katılan arkeologlar ve çocuklar 5 bin 500 yıllık tarihlerini inceleyerek geçmişe yolculuk yapıp tarihlerini yeniden hatırlamak ve unutturmamak adına kazı çalışması yaptı.

5 bin 500 yıllık Kalkolitik dönemden Bizans ve Selçuklu dönemine kadar yaşantısına devam eden ve Yozgat’ın önemli tarihi yerlerinden olan Çadır Höyük ile ilgili ABD New Hampshire Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gregory M’Mahon’ın yaptığı çalışmada ortaya çıkarılan buluntular Yozgat Müzesinde sergileniyor. »Haber Merkezi