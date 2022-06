İl genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Boğazlıyan ilçesine bağlı Abdilli, Bahariye, Dereçepni, Yapalak, Yenikışla, Yeşilhisar ve Yoğunhisar köylerinde; Yenifakılı Merkez ve Bektaşlı köyünde; Yerköy ilçesine bağlı Derebağ, Çayköy, Yukarı ihsangazili, Terzili, Kayadibi, Zencir ve Sedir köylerinde, Akdağmadeni ilçesine bağlı Muşalikalesi köyünde ekili alanlar zarar gördü. Akdağmadeni ilçesinde yer yer 50 santimetreyi bulan dolu birikintisi nedeniyle evlerin önü kapandı, araçlar dolu altında kaldı. Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında yaklaşık yarım saat boyunca meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan dolu birikintisi nedeniyle bazı evlerin önü kapanırken, araçlar da dolu altında kaldı. Yaz günü kış mevsiminin yaşandığı ilçelerde, tarım arazileri de büyük hasar gördü. Belediye ekipleri, dolu yağışının ardından temizlik ve kurtarma çalışması başlattı.

YERİNDE İNCELEDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, dolu sebebiyle zarar gören köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akdağmadeni Muşalikalesi ve Boğazlıyan Dereçepni köylerinde giden Vali Polat, yetkililerden bilgiler aldı. Polat, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile dolu yağışından etkilenen Akdağmadeni Muşalikalesi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Polat, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Kuvvetli yağış ve doludan etkilenen Boğazlıyan ilçesine bağlı Dereçepni Köyü’nde de incelemede bulunan Vali Polat, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın’dan ilçedeki durum hakkında bilgi alıp vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, sağanak yağış ve dolu nedeniyle hasar gören köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başer, ‘’Hasar tespit çalışmalarımız ivedilikle başlatılmıştır. Ekili alanları zarar gören çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim daha büyük afetlerden korusun. Bir daha yaşatmasın’’ dedi.

‘DESTEK ÖDEMESİ YAPILMALI’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Yozgat ilimizde, Yerköy ilçemize bağlı Salmanlı bölgesinde Zincir, Kayadibi, Çayköy, Sedir, Susuz köylerinde, Boğazlıyan ilçemize bağlı Yenikışla, Abdilli, Yapalak, Yoğunhisar, Dereçepni, Bahariye, Yeşilhisar köylerinde ve Yenifakılı ilçemizde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım arazilerine ve çok sayıda araca zarar vermiştir. Zarar gören tüm hemşerilerimize ve çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Allah daha kötüsünden korusun. Çok şükür can kaybı olmaması tek tesellimiz. Zarar gören bölgelerde acil olarak afet ilan edilmeli ve zarar gören çiftçilerimizin zararını karşılamak için destek ödemesi yapılmalıdır. Umarım hükümet yetkilileri daha önceki afetlerde olduğu gibi ‘Geçmiş olsun’ deyip daha sonra unutmazlar! Tam hasat öncesi büyük zararı olan çiftçilerimizin ve köylerin yaraları bir an önce sarılmalıdır’’ şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK TESELLİ CAN KAYBININ

OLMAMASI

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Akşam saatlerinde ilçemiz genelinde başlayan yağış özellikle Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında şiddetli dolu şeklinde etkisini göstermiş ve ne yazık ki sel ve ani su baskınları yaşanmıştır. Tarımsal alanların tahrip olduğu afette en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İlk saatlerden itibaren belediye ekiplerimiz sahada olup vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm gücüyle çalışmasına devam etti. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Sema Nur Koçaker

İHA