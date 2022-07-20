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‘Geç kalmaktan korkun'

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, son zamanlarda kalp krizi vakalarının arttığını ve kalp krizi geçirenlerin yaş ortalamasının düştüğünü ifade ederek, kalp krizinden değil, doktora geç kalınmasından korkulması gerektiğini söyledi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
‘Geç kalmaktan korkun'

İl Müdürü Şahin, son zamanlarda kalp krizi vakalarının arttığını ve kalp krizi geçirenlerin yaş ortalamasının düştüğünü söyledi. Herkesin kalp krizi geçirebileceğini belirten Şahin, “Doğru bir zamanda olursa korkmamak gerekir. Kalp krizinden değil, doktora geç kalmaktan korkun’’ diye konuştu.
Kalbin vücudun temel taşı olduğunu vurgulayan Şahin, "İnsanlar doktora gitmekten korktuğu için geç kalmış olabiliyor. Örneğin astım hastaları göğüs hastalıkları bölümü dışında başka bir bölüme gitmiyor. Belki aort kapağında sorun var. Bir kardiyoloğa gitmediği için bilinmiyor ve nefes darlığı ile hayatlarını devam ettiriyorlar" dedi.
Kalp krizini artıran risk faktörlerine de değinen Şahin, “Kalp krizine en büyük etken genetik faktörlerdir. Bunu hızlandıran etkiler de vardır. Örneğin kötü beslenme, hastanın spor yapmaması, stresli iş hayatı, tütün ürünlerinin kullanımı gibi tetikleyici durumlar da kalp krizine neden olabilir" ifadelerini kullandı.
Kalp hastalıklarındaki başarının teknolojideki gelişmeler ile paralel olduğunu söyleyen Şahin, “Teknoloji ile beraber çalışıyoruz. Kalp hastalıklarındaki başarı oranı da teknolojinin getirisiyle oldukça üst düzeydedir. Kalp bizim vücudumuzun motorudur. Kalp hariç hiçbir organ durduktan sonra tekrar çalışamaz. Ameliyatlarda da kalbi hem durdurmadan hem de durdurarak cerrahi müdahalelerde bulunabiliyoruz. Tecrübeli ellerde bunlar da başarılı cerrahi işlemler oluyor" şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

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Geç Kalmaktan Korkun
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