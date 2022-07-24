Gaziye ziyaret

Bir dizi ziyaret için gelmiş olduğu Boğazlıyan ilçesinde Milletvekili Başer, Pençe-Kilit operasyonunda gazi olan Boğazlıyan Belören köyünden Hasan Yücel’i ziyaret etti. Başer, “Vatan uğruna, Bayrak uğruna, Millet uğruna mücadele eden kahraman gazilerimiz başımızın tacı... Pençe-Kilit operasyonunda Gazi olan Boğazlıyan Belören köyümüzden hemşehrimiz Hasan Yücel kardeşimizi ziyaret ettik. Hatırını sorduk. Aziz vatanımız için kahramanlık destanı yazan gazilerimizin hakkı ödenmez. Kahraman gazimiz şahsında tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi