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Gaziye ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, AK Parti Boğazlıyan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

24 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Gaziye ziyaret

Bir dizi ziyaret için gelmiş olduğu Boğazlıyan ilçesinde Milletvekili Başer, Pençe-Kilit operasyonunda gazi olan Boğazlıyan Belören köyünden Hasan Yücel’i ziyaret etti. Başer, “Vatan uğruna, Bayrak uğruna, Millet uğruna mücadele eden kahraman gazilerimiz başımızın tacı... Pençe-Kilit operasyonunda Gazi olan Boğazlıyan Belören köyümüzden hemşehrimiz Hasan Yücel kardeşimizi ziyaret ettik. Hatırını sorduk. Aziz vatanımız için kahramanlık destanı yazan gazilerimizin hakkı ödenmez. Kahraman gazimiz şahsında tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Gaziye Ziyaret
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