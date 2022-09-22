Gazilerin onuruna yemek verildi

"19 Eylül Gaziler Günü" sebebiyle Kaymakamlık tarafından yemek programı düzenlendi.

Yemek programına Kaymakam Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Başkanı Cihat Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Tayfuncan Karataş, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçen Dr. Mustafa Kocakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Müftüsü Atıf Aktiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Turan Kaya, gaziler ve aileleri katıldı.

Kaymakam Aydın, “Vatan severlikleriyle ve cesaretleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız aziz şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimize ancak bizlere emanet edilen ülkemize, değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkarak ve güçlü Türkiye için el birliğiyle çalışarak layık olacağımıza inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi