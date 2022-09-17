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Gazilere ziyaret

Sarıkaya ilçesinde, Kaymakam Samet Serin, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazileri hanelerinde ziyaret etti.

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Gazilere ziyaret

Ziyaret ettiği hanelerde aileler ile sohbet eden Kaymakam Serin, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle gazileri tebrik etti.
İlgi için Serin’e teşekkür eden Gaziler, ziyaretten memnun kaldıklarını ifade ettiler.
Serin’e ziyaretlerinde Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen eşlik etti. »Haber Merkezi 

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Gazilere Ziyaret
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