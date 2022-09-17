Gazilere ziyaret

Ziyaret ettiği hanelerde aileler ile sohbet eden Kaymakam Serin, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle gazileri tebrik etti.

İlgi için Serin’e teşekkür eden Gaziler, ziyaretten memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Serin’e ziyaretlerinde Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen eşlik etti. »Haber Merkezi