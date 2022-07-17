Gaziler ile bir arada

Gerçekleşen yemek programına Kaymakam Yunus Polat, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Kaymakam Polat, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. »Haber Merkezi
17 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Kadışehri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.
Gerçekleşen yemek programına Kaymakam Yunus Polat, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Kaymakam Polat, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. »Haber Merkezi