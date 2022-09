GAZİLER GÜNÜ

Daha sonra Vali Ziya Polat ve il protokolü, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Program, şehit yakınları ve gazilere verilen yemekle sona erdi.

Düzenlenen programa Vali Ziya Polat, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Vali Ziya Polat, yapmış olduğu konuşmada; “ Bizim için günlerim çok önemi yok. Biz her daim şehit aileleri ile gazilerimizin yanındayız. Bu milletin her bir evladı gazilerimize şehit ailelerimize sahip çıkmak zorunda. Vatan sağ olsun diyebilmenin gururunu yaşatan bir milletin çocuklarıyız. Bu milletim evlatları bu imanla yetişti. Bu imanla da yetişmeye devam etmek zorundayız. Kardeşlerimiz şuan Suriye’de Bosna’da Azerbaycan’a gidiyor. Dünyanın her tarafında mücadele veren bir milletin evlatlarıyız. Bu millet mazluma yunus zalime yavuz olan bir milletiz. Biz bu imanla yetiştik.” dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse ise “Vatanı milleti devletin bölünmez bütünlüğü için şehit olanları rahmetle anıyorum. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Atalarımız bir bedeli fazlası ile ödedi. Kıyamete kadar bu topraklarda yaşamanın bedelini ödemeye devam edeceğiz. Allah’a hamt olsun ki şanlı tarihimiz zaferlerle dolu. Zaferlerle dolu olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi