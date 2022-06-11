Gazetemize anlamlı hediye

Avusturya’da yaşamakta olan Kılıç, kitabında birinci kuşaktan beşinci kuşağa kadar Avusturya da yaşayan Türklerin entegrasyon sorunlarını, yaşadıkları ırkçı saldırılarını ve aşağılanmalarını anlattı. Türklerin yalnızca yaşamış oldukları sorunlarından değil ayrıca bugüne gelinen noktada elde ettikleri başarılardan da bahseden Kılıç, “Avusturya Türk Federasyonunu kuran büyük kuruculardan biriyim ve Gençlik Kolları Başkanlığını yıllarca yaptım. Avusturya Yozgatlılar Derneğinin (AYDER) kurucu başkanıyım. Ayrıca Avusturya Türk Akademisyenler Merkezi kurucu üyelerindenim ve genç öğrenciler başkanlığını yaptım” dedi.

Rabia Şahin

