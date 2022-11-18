Gazeller gübre oluyor

Sorgun’da mevsim şartlarından dolayı ağaçlarından sararıp düşen yapraklar, çevre kirliliği oluşturmaması için sabah saatlerinde toplanıyor. Belediye ekiplerinin Eylül ayı ortalarında başlayan yaprak mesaisi, Aralık ayı ortalarına kadar devam ediyor.

Yapılan her işin kalitesini ve verimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek temizlik çalışmalarında zamandan kazanmak için teknolojik uygulamalara da yer verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Temizlik İşleri ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personelimiz yaprak toplamak amacıyla özel olarak dizayn edilen vakumlu temizlik araçlarıyla oldukça kolay yaprak temizliği yapıyorlar. Toplanan yapraklarımızı ziyan etmiyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaprakları ve kuruyan bitkileri kompost üretim tesisimizde öğüterek doğal gübre haline getiriyor ve zamanı geldiğinde doğal gübre olarak parklarımızda kullanılıyor ve talebe göre iç pazarda satışı yapılıyor. Örnek olan bu uygulamayla hem toprak mineraller açısından zenginleşiyor hem de daha verimli hale geliyor. Daha güzel bir çevre için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. ” dedi. »Haber Merkezi