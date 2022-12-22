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Gazdan enerji

Çekerek ilçesinde binlerce ton atığın geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için belediye tarafından kurulan biyogaz enerji tesisinin tanıtım toplantısı çiftçiler ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

22 Aralık 2022 Perşembe 02:12
Gazdan enerji


Çekerek ilçesinde bulunan 20 bin büyükbaş hayvan atığını bertaraf etmek ve çıkan gazı enerjiye çevirerek binlerce ton atığı ekonomiye kazandırmak için 19 dönüm alanda kurulan biyogaz enerji tesisinin tanıtımı yapıldı.
Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı da biyogaz tesisinin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. »3'te
Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, biyogaz tesisinin geri dönüşüme katkı sunacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın çizmiş olduğu vizyon ile ilçemizde ciddi boyutlarda sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve tarımsal değişimler gerçekleşiyor. Biz güç alıyoruz destek alıyoruz bu değişimde ve gelişimde ilçe olarak söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Özellikle dünyada ve ülkemizde son zamanlarda gıda, enerji ve gübre krizlerinin yaşandığını hepimiz görüyoruz. Özellikle ilçemize yapmış olduğumuz bu yatırımın bu 3sektöre de faydasının olduğunu gördük. Çiftçilerimiz üretecek, ürettiklerinin fazlasını geri dönüşümden enerjiye hatta ham maddeye dönüştürülecek. Bu tesisle hem gübresini hem atığını hem de enerjisini ekonomiye kazandıracağımız tesisimiz ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
İlçeye kazandırılan biyogaz tesisi aracılığıyla atıkların toplanması sorununun çözüldüğünü belirten Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, “Bu tesis çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve bizim için çok büyük bir nimettir. Bu proje sadece enerji üreten çevreyi temizleyen bir tesis olmaktan ziyade diğer etaplarıyla da yeni kuracağımız gübre tesisi ile de entegre olacak. Bu projemizin 3. etabında da seralarımız olacak. İlçemize has ürünlerin yetiştirilmesi ve pazarlanması için çalışmalara başlayacağız. Şu anda biyogaz tesisimizde 25-30 kişi çalışıyor. Gübre tesisinin çalışmasıyla birlikte bu sayı 60 kadar çıkacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Gazdan Enerji
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