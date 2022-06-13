Futbol okulu başladı

Yaz futbol okulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Ücretsiz olarak düzenlediğimiz yaz futbol okuluna kayıt yaptıran öğrencilerimiz, yetenekli antrenörler tarafından çalıştırılacaktır. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek” dedi.

Haber Merkezi