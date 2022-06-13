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Futbol okulu başladı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından 9-15 yaş grubu çocuklar için başlatılan ‘Yaz Futbol Okulu’ antrenmanları başladı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:33
Futbol okulu başladı

Yaz futbol okulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Ücretsiz olarak düzenlediğimiz yaz futbol okuluna kayıt yaptıran öğrencilerimiz, yetenekli antrenörler tarafından çalıştırılacaktır. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek” dedi. 
Haber Merkezi

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Futbol Okulu Başladı
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