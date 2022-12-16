Fuarda yerini aldı

Akdağmadeni Belediyesi, Antalya’da 14 - 17 Aralık tarihlerinde sürecek fuarda, kentin zengin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğini, sektörle ilgili potansiyelini ve belediyenin kırsal kalkınmayla ilgili projelerini anlatmak için yerini aldı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizin marka yüzü ‘Akdağmadeni Salebini’ geniş kitlelere ulaştırmak ve tanıtmak amacıyla 14 - 17 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Fuarı’nda yerimizi aldık. Misafirlerimizi bekliyoruz.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi