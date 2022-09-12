Fuara ziyaret

Ziyarette İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer’e, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyamin Katipoğlu ve merkez teşkilatı da eşlik etti.

Demirer, fuarda firmaları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu ve firma sahipleri ile sohbet etti.

Genel Başkanları Meral Akşener’in selamlarını ileten Demirer, “Her hafta Yozgat, ilçe ve beldelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarını ziyaret ederek firma sahipleri ile bir araya geldik. Yozgat tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip. Bu bakımdan bu fuarlarında bölge çiftçi ve üreticilerimiz açısından önemi büyüktür. Bizler de teşkilatlarımızla birlikte stant açan firmalarımızı ziyaret ettik” dedi. »Haber Merkezi