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Fuar düzenlenecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SBTÜ) dönem başkanlığını yaptığı; Amasya, Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde bulunan üniversitelerin katılımıyla kurulan Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), 10 ilde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları düzenleyecek. Fuar Yozgat’ta  29 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Fuar düzenlenecek

10 İLDE 13 ÜNİVERSİTE 
SBTÜ Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür tercih fuarları genellikle büyük şehirlerde düzenleniyor. Dolayısıyla diğer illerde yaşayan üniversite adayları bu imkanlardan yeterince faydalanamıyor. Anadolu Üniversiteler Birliği olarak 10 ilimizde 13 üniversitemizi gençlerimizle buluşturmak, onların doğru tercihler yapabilmeleri bakımından önemli bir fırsat. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben, üniversite adayı öğrencilerimizin üniversitelerimizi daha yakından tanıyabilmeleri, merak ettikleri tüm konuları stantlarda görevli akademik ve idari personelimize doğrudan sorarak kaynağından doğru bilgi alabilmeleri, aldıkları bu bilgiler ışığında daha doğru ve tutarlı tercihler yapabilmelerine katkı sağlanması amacıyla 10 ilimizde gerçekleştireceğimiz fuarlara tüm üniversite adaylarımızı, velilerimizi, rehber öğretmenlerimizi, psikolojik danışmanlarımızı ve eğitimcilerimizi davet ediyoruz. Fuar organizasyonlarına destek veren valiliklerimize, belediye başkanlıklarımıza, il milli eğitim müdürlüklerimize, resmi ve özel eğitim kurumlarımıza, katılımcı üniversitelerimize ve emeği, katkısı bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu 10 ilimizde bulunan üniversite adaylarımızın tercihlerini yapmadan önce fuarlarımızı mutlaka ziyaret etmelerini öneriyor, tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.
AÜB BÜNYESİNDE HANGİ ÜNİVERSİTELER VAR?
2021 yılında araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması gibi amaçlarıyla kurulan Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) bünyesinde şu üniversiteler yer alıyor; Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi.
Tanıtım ve Tercih Fuarlarının tarih ve yer bilgileri ise şu şekilde; Erzincan; 25 Temmuz 2022 Pazartesi, Barış Manço Parkı, Valilik Karşısı, Sivas; 26 Temmuz 2022 Salı, Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesi, Tokat; 27 Temmuz 2022 Çarşamba, Cumhuriyet Meydanı, Tokat Valiliği önü, Amasya; 28 Temmuz 2022 Perşembe, Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi, Yozgat; 29 Temmuz 2022 Cuma, Yozgat Cumhuriyet Meydanı, Kırşehir; 30 Temmuz 2022 Cumartesi, Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir; 31 Temmuz 2022 Pazar, Nissara Alışveriş Merkezi 2. Kat, Niğde; 1 Ağustos 2022 Pazartesi, Niğde Belediye Başkanlığı Önü, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Kayseri; 2 Ağustos 2022 Salı, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı Kocasinan, Malatya; 3 Ağustos 2022 Çarşamba, Eski Soykan Parkı İnönü Caddesi. »İHA

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Fuar Düzenlenecek
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