“Fiyat artışlarına yetişilmiyor”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın yayınlanan enflasyon rakamları ile ilgili açıklamada bulundu.

TUİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon Eylül ayında yüzde 3.08 arttı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirme yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, “Enflasyon artıyor, maaşlar eriyor; memur ve memur emeklileri fiyat artışlarına yetişemiyor!” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 80.21 olarak açıklandığını belirten Taşkın, Eylül ayındaki yüzde 3.08’lik artışla yıllık enflasyonun yüzde 83.45 olduğuna dikkat çekerek, vatandaşın gerçek enflasyonunun daha yüksek olduğunu, özellikle memur ve memur emeklilerinin her ay gelirinde daha fazla azalma olduğuna vurgu yaptı. Vatandaş açısından ekonomik bulguların iyi olmadığını söyleyen Taşkın, “Maalesef enflasyon durdurulamıyor. Etkili önlem alınması gerekiyor. Memur ve memur emeklileri yükselen enflasyon karşısında perişan, her geçen gün yoksullaşıyor. Fiyatlar artarken maaşlar geriliyor, refah düşüyor, satın alma gücünün azalmasına paralel olarak yaşam koşulları daha da ağırlaşıyor. Bu durumda insanca yaşayabilmek mümkün değil.

TÜİK’in her ay açıkladığı enflasyon rakamları da inandırıcı olmadığı gibi maaş zamlarının kayıplarına neden olduğu içinde büyük bir öfkeye ve kızgınlığa neden oluyor.

Ağustos ayında 1.25 olan enflasyon Eylül ayında yüzde 3.08’e çıktı. Yıllık enflasyon artışının yüzde 83.45 olduğu açıklandı. Tabii ki bu rakamlara inanmamız mümkün değil. Çarşıya pazara çıktığımız zaman gerçek enflasyonu yaşayan bizleriz. Vatandaşın en temel ihtiyacı olan elektrik aylık yüzde 20, doğalgaz aylık yüzde 20.78 artmışken, üniversite eğitimi aylık yüzde 22.70’lik orana çıkmışken memur ve memur emeklisi çocuklarını nasıl okutsun, nasıl geçinsin? Memurlar yüzde 20-27 oranında vergi oranına girmeleri nedeniyle maaş kaybı yaşıyor. Bu nedenlerle şunu bir kez daha tekrarlıyoruz: Memur ve memur emeklilerinin Anayasal hakkı olan insanca yaşama şartlarını devlet sağlamak zorundadır. Bunun için; yoksulluk sınırı üstünde maaş, vergi matrahının yükseltilerek vergi oranının %15’te sabitlenmesi, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınarak adil bir ücretlendirme ve vergilendirme sistemine geçilmesini, ayrıca maaşların acilen revize edilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi